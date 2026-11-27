CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|Langfristige Investition
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit CarMax-Anteilen statt. Der Schlusskurs des CarMax-Papiers betrug an diesem Tag 63,90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CarMax-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,565 CarMax-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 51,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,11 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete CarMax eine Marktkapitalisierung von 7,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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