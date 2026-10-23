CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|Lukrative CarMax-Investition?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CarMax-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der CarMax-Aktie statt. Zum Handelsende stand das CarMax-Papier an diesem Tag bei 43,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das CarMax-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,191 CarMax-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (52,96 USD), wäre die Investition nun 1 228,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,82 Prozent angezogen.
CarMax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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