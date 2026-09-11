S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CarMax von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in CarMax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 11.09.2021 wurde das CarMax-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CarMax-Aktie 134,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,433 CarMax-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (60,52 USD), wäre das Investment nun 449,86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,01 Prozent verringert.

Am Markt war CarMax jüngst 8,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at