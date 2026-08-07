S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in CarMax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

CarMax-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CarMax-Aktie an diesem Tag 84,75 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CarMax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,994 CarMax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 850,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,49 Prozent.

Der CarMax-Wert an der Börse wurde auf 8,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at