CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|Lukrative CarMax-Anlage?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet
CarMax-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CarMax-Aktie an diesem Tag 84,75 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CarMax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,994 CarMax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 850,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,49 Prozent.
Der CarMax-Wert an der Börse wurde auf 8,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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