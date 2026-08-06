S&P 500-Wert Carvana-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Carvana von vor 5 Jahren gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Carvana gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Carvana-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,465 Carvana-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 005,06 USD, da sich der Wert eines Carvana-Anteils am 05.08.2026 auf 69,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,51 Prozent gesteigert.

Carvana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at