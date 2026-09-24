S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carvana-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Carvana-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Carvana-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 190,760 Carvana-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 76 149,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +661,49 Prozent.

Insgesamt war Carvana zuletzt 47,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at