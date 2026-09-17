S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Carvana-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Carvana-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carvana-Anteile bei 75,61 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Carvana-Aktie investierten, hätten nun 13,225 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 864,94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,51 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Carvana zuletzt 48,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at