Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Langfristige Performance
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 264,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investierten, hätten nun 3,777 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 695,46 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 22.10.2026 auf 713,65 USD belief. Damit wäre die Investition um 169,55 Prozent gestiegen.
Caseys General Stores wurde am Markt mit 25,67 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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