Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Langfristige Investition
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 112,14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Caseys General Stores-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,892 Caseys General Stores-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 614,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 689,53 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 614,88 USD, was einer positiven Performance von 514,88 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Caseys General Stores einen Börsenwert von 24,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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