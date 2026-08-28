S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Caseys General Stores gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Caseys General Stores-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 244,02 USD. Bei einem Caseys General Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,980 Caseys General Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Caseys General Stores-Papiers auf 763,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 283,50 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 31 283,50 USD entspricht einer Performance von +212,84 Prozent.

Der Caseys General Stores-Wert an der Börse wurde auf 29,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at