Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Lohnender Caseys General Stores-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Caseys General Stores-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 244,02 USD. Bei einem Caseys General Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,980 Caseys General Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Caseys General Stores-Papiers auf 763,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 283,50 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 31 283,50 USD entspricht einer Performance von +212,84 Prozent.
Der Caseys General Stores-Wert an der Börse wurde auf 29,86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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