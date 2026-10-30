Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Lohnende Caseys General Stores-Anlage?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Caseys General Stores-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Caseys General Stores-Anteile letztlich bei 191,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Caseys General Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52,208 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 677,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 383,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 253,84 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Caseys General Stores betrug jüngst 24,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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