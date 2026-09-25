Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Caseys General Stores-Investition
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Caseys General Stores-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Caseys General Stores-Papier bei 278,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,359 Caseys General Stores-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (598,85 USD), wäre das Investment nun 214,99 USD wert. Damit wäre die Investition 114,99 Prozent mehr wert.
Alle Caseys General Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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