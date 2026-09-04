Casey's General Stores Aktie

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WKN: 885039 / ISIN: US1475281036

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Caseys General Stores-Investition 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Caseys General Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.09.2021 wurde das Caseys General Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Caseys General Stores-Papier letztlich bei 206,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,484 Caseys General Stores-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 367,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 758,42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 267,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Caseys General Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 27,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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