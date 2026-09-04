Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Caseys General Stores-Investition
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.09.2021 wurde das Caseys General Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Caseys General Stores-Papier letztlich bei 206,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,484 Caseys General Stores-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 367,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 758,42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 267,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Caseys General Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 27,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Casey's General Stores Inc
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Casey's General Stores Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Casey's General Stores Inc
|649,40
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.