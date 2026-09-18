S&P 500-Wert Caseys General Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caseys General Stores-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Caseys General Stores-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 18.09.2025 wurden Caseys General Stores-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Caseys General Stores-Aktie bei 543,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Caseys General Stores-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,392 Caseys General Stores-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 172,32 USD, da sich der Wert eines Caseys General Stores-Anteils am 17.09.2026 auf 607,45 USD belief. Mit einer Performance von +11,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Caseys General Stores bezifferte sich zuletzt auf 21,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at