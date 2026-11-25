CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Rentable CBRE Group A-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 25.11.2016 wurde die CBRE Group A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CBRE Group A-Papier bei 29,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,002 CBRE Group A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 538,59 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Anteils am 24.11.2026 auf 133,48 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 4 538,59 USD, was einer positiven Performance von 353,86 Prozent entspricht.
Der CBRE Group A-Wert an der Börse wurde auf 37,29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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