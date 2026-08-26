CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Frühes Investment
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CBRE Group A-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CBRE Group A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,068 CBRE Group A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,05 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Anteils am 25.08.2026 auf 151,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 62,05 Prozent.
Jüngst verzeichnete CBRE Group A eine Marktkapitalisierung von 43,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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