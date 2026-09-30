CBRE Grou a Aktie

CBRE Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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Lukrativer CBRE Group A-Einstieg? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen CBRE Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CBRE Group A-Aktie bei 27,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 357,398 CBRE Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46 761,97 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 367,62 Prozent gesteigert.

Am Markt war CBRE Group A jüngst 37,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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