CBRE Grou a Aktie

CBRE Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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CBRE Group A-Anlage im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren CBRE Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die CBRE Group A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 82,29 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 121,521 CBRE Group A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 900,11 USD, da sich der Wert einer CBRE Group A-Aktie am 18.08.2026 auf 147,30 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,00 Prozent angewachsen.

CBRE Group A wurde am Markt mit 43,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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