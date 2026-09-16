CBRE Grou a Aktie

CBRE Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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Profitables CBRE Group A-Investment? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CBRE Group A-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CBRE Group A-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,275 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 140,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 78,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CBRE Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 40,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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