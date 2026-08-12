CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Rentable CBRE Group A-Investition?
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CBRE Group A von vor einem Jahr gekostet
Das CBRE Group A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,405 CBRE Group A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CBRE Group A-Papiers auf 147,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,55 Prozent eingebüßt.
CBRE Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CBRE Group Inc. (A)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CBRE Group A von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: CBRE Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt mittags (finanzen.at)
Analysen zu CBRE Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CBRE Group Inc. (A)
|130,60
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.