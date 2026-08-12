CBRE Grou a Aktie

CBRE Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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Rentable CBRE Group A-Investition? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CBRE Group A von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CBRE Group A-Einstiegs gewesen.

Das CBRE Group A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,405 CBRE Group A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CBRE Group A-Papiers auf 147,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,55 Prozent eingebüßt.

CBRE Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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