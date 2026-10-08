CDW Aktie

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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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Lohnendes CDW-Investment? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CDW von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CDW-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 08.10.2016 wurde das CDW-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CDW-Aktie 45,11 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,168 CDW-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (136,82 USD), wäre das Investment nun 3 033,03 USD wert. Das entspricht einem Plus von 203,30 Prozent.

Insgesamt war CDW zuletzt 16,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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