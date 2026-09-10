S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CDW von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in CDW eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das CDW-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CDW-Aktie 43,69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CDW-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,289 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 325,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +225,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte CDW einen Börsenwert von 18,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at