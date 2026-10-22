S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen CDW-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CDW-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 200,42 USD. Bei einem CDW-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,499 CDW-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (158,28 USD), wäre die Investition nun 78,97 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,03 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von CDW belief sich jüngst auf 19,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at