CDW Aktie

CDW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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Rentables CDW-Investment? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen CDW-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CDW-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das CDW-Papier bei 205,76 USD. Bei einem CDW-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,600 CDW-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 146,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 103,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,97 Prozent abgenommen.

CDW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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