S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CDW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CDW-Aktie letztlich bei 204,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CDW-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,902 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CDW-Papiers auf 141,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 693,43 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 693,43 USD entspricht einer negativen Performance von 30,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 17,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at