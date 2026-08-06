CDW Aktie

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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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Lohnendes CDW-Investment? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die CDW-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 190,05 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die CDW-Aktie investiert hat, hat nun 5,262 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 737,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140,10 USD belief. Damit wäre die Investition 26,28 Prozent weniger wert.

Am Markt war CDW jüngst 19,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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