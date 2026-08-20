CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|CDW-Anlage im Blick
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine CDW-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CDW-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 166,91 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die CDW-Aktie investierten, hätten nun 0,599 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,20 USD, da sich der Wert einer CDW-Aktie am 19.08.2026 auf 137,20 USD belief. Das entspricht einem Minus von 17,80 Prozent.
Insgesamt war CDW zuletzt 16,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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