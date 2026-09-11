Cencora Aktie

Cencora für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

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Cencora-Anlage 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cencora eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cencora-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cencora-Anteile 122,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cencora-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,814 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (320,95 USD), wäre die Investition nun 261,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +161,34 Prozent.

Cencora wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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