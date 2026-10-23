Cencora Aktie

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WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

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Rentable Cencora-Investition? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Cencora-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Cencora-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 328,56 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, befänden sich nun 0,304 Cencora-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,02 USD, da sich der Wert eines Cencora-Anteils am 22.10.2026 auf 338,48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,02 Prozent zugenommen.

Cencora erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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