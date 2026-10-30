S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cencora-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cencora-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 185,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Cencora-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,393 Cencora-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cencora-Aktie auf 330,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 782,70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,27 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cencora belief sich jüngst auf 62,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at