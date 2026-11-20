Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Lohnender Cencora-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Cencora-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cencora-Papier bei 362,07 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,762 Anteilen. Die gehaltenen Cencora-Anteile wären am 19.11.2026 942,50 USD wert, da der Schlussstand 341,25 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,75 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Cencora einen Börsenwert von 66,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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