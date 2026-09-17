Centene Aktie

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WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

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Lohnende Centene-Investition? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centene-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Centene gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Centene-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Centene-Aktie letztlich bei 33,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Centene-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,972 Centene-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 196,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Centene bezifferte sich zuletzt auf 33,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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