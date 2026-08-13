Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
|Lohnendes Centene-Investment?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centene-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Centene-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Centene-Papier an diesem Tag 63,07 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,855 Centene-Aktien. Die gehaltenen Centene-Aktien wären am 12.08.2026 1 063,42 USD wert, da der Schlussstand 67,07 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,34 Prozent gesteigert.
Alle Centene-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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