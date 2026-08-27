Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
|Centene-Performance im Blick
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centene von vor einem Jahr abgeworfen
Centene-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Centene-Papiers betrug an diesem Tag 28,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,467 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 227,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127,01 Prozent angezogen.
Centene erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centene Corp.
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centene von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centene-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.07.26
|Ausblick: Centene zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Centene Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centene Corp.
|56,00
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.