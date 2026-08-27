S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centene von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Centene-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Centene-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Centene-Papiers betrug an diesem Tag 28,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,467 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 227,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127,01 Prozent angezogen.

Centene erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at