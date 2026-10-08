Centene Aktie

Centene für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

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Lohnende Centene-Anlage? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centene von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Centene-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centene-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Centene-Anteile an diesem Tag 64,33 USD wert. Bei einem Centene-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,554 Centene-Aktien. Die gehaltenen Centene-Anteile wären am 07.10.2026 101,03 USD wert, da der Schlussstand 64,99 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gleich.

Insgesamt war Centene zuletzt 31,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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