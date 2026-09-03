S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CenterPoint Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.09.2016 wurden CenterPoint Energy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CenterPoint Energy-Aktie letztlich bei 22,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 44,189 CenterPoint Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CenterPoint Energy-Aktie auf 39,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 745,91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74,59 Prozent angezogen.

Alle CenterPoint Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at