CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Lukratives CenterPoint Energy-Investment?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.09.2016 wurden CenterPoint Energy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CenterPoint Energy-Aktie letztlich bei 22,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 44,189 CenterPoint Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CenterPoint Energy-Aktie auf 39,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 745,91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74,59 Prozent angezogen.
Alle CenterPoint Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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