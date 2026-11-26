Bei einem frühen Investment in CenterPoint Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das CenterPoint Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,754 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 686,43 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 25.11.2026 auf 40,39 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,64 Prozent zugenommen.

CenterPoint Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at