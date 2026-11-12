CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Lukrativer CenterPoint Energy-Einstieg?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CenterPoint Energy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CenterPoint Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 368,732 CenterPoint Energy-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 117,99 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 11.11.2026 auf 41,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,18 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete CenterPoint Energy eine Marktkapitalisierung von 27,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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