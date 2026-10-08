CenterPoint Energy Aktie

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WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

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CenterPoint Energy-Investment im Blick 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CenterPoint Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2025 wurde das CenterPoint Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des CenterPoint Energy-Papiers betrug an diesem Tag 39,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CenterPoint Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,528 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 38,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,40 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 2,60 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von CenterPoint Energy bezifferte sich zuletzt auf 25,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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