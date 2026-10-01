CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|Lukrativer CF Industries-Einstieg?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CF Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CF Industries-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163,559 CF Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 842,00 USD, da sich der Wert einer CF Industries-Aktie am 30.09.2026 auf 115,20 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 18 842,00 USD, was einer positiven Performance von 88,42 Prozent entspricht.
Am Markt war CF Industries jüngst 17,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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