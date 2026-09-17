CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|CF Industries-Anlage unter der Lupe
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CF Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen CF Industries-Anteile an diesem Tag bei 84,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,188 CF Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CF Industries-Papiers auf 131,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56,78 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete CF Industries eine Marktkapitalisierung von 20,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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