CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|Langfristige Performance
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CF Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Die CF Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CF Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,291 CF Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,79 USD, da sich der Wert eines CF Industries-Anteils am 18.11.2026 auf 113,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CF Industries belief sich zuletzt auf 17,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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