C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Lukrativer CH Robinson Worldwide-Einstieg?
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 86,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,158 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,35 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Papiers am 30.09.2026 auf 147,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,35 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von CH Robinson Worldwide bezifferte sich zuletzt auf 17,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|135,80
|-0,48%