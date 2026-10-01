C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Lukrativer CH Robinson Worldwide-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CH Robinson Worldwide gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 86,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,158 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,35 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Papiers am 30.09.2026 auf 147,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,35 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CH Robinson Worldwide bezifferte sich zuletzt auf 17,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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