C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Rentabler CH Robinson Worldwide-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CH Robinson Worldwide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CH Robinson Worldwide-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das CH Robinson Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 121,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,826 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen CH Robinson Worldwide-Papiere wären am 19.08.2026 119,36 USD wert, da der Schlussstand 144,52 USD betrug. Damit wäre die Investition 19,36 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von CH Robinson Worldwide belief sich jüngst auf 16,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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