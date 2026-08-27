C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Rentabler CH Robinson Worldwide-Einstieg? 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CH Robinson Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit CH Robinson Worldwide-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die CH Robinson Worldwide-Aktie bei 93,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,666 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 618,28 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Papiers am 26.08.2026 auf 151,73 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 618,28 USD, was einer positiven Performance von 61,83 Prozent entspricht.

CH Robinson Worldwide war somit zuletzt am Markt 16,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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