Das wäre der Gewinn bei einem frühen CH Robinson Worldwide-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der CH Robinson Worldwide-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 103,864 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen CH Robinson Worldwide-Papiere wären am 25.11.2026 15 041,55 USD wert, da der Schlussstand 144,82 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,42 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von CH Robinson Worldwide betrug jüngst 16,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at