S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CH Robinson Worldwide-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen CH Robinson Worldwide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das CH Robinson Worldwide-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren CH Robinson Worldwide-Anteile an diesem Tag 135,09 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,402 CH Robinson Worldwide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (153,47 USD), wäre die Investition nun 1 136,06 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 136,06 USD entspricht einer Performance von +13,61 Prozent.

Insgesamt war CH Robinson Worldwide zuletzt 18,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at