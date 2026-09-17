C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler CH Robinson Worldwide-Einstieg? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CH Robinson Worldwide-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen CH Robinson Worldwide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das CH Robinson Worldwide-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren CH Robinson Worldwide-Anteile an diesem Tag 135,09 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,402 CH Robinson Worldwide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (153,47 USD), wäre die Investition nun 1 136,06 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 136,06 USD entspricht einer Performance von +13,61 Prozent.

Insgesamt war CH Robinson Worldwide zuletzt 18,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

C.H. Robinson Worldwide Inc. 133,45 -0,37% C.H. Robinson Worldwide Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen