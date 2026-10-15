C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Profitabler CH Robinson Worldwide-Einstieg?
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden CH Robinson Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,01 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 78,119 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 10 893,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,94 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von CH Robinson Worldwide betrug jüngst 24,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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