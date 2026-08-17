S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Charles River Laboratories International gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Charles River Laboratories International-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Charles River Laboratories International-Papier an diesem Tag 82,92 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,060 Charles River Laboratories International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers auf 280,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 377,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 237,74 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 13,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at