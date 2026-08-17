Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|Performance unter der Lupe
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Charles River Laboratories International-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Charles River Laboratories International-Papier an diesem Tag 82,92 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,060 Charles River Laboratories International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers auf 280,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 377,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 237,74 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 13,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charles River Laboratories International Inc.
Analysen zu Charles River Laboratories International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Charles River Laboratories International Inc.
|239,40
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.