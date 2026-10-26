Charles River Laboratories International Aktie

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WKN: 939391 / ISIN: US1598641074

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Rentable Charles River Laboratories International-Investition? 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles River Laboratories International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Charles River Laboratories International-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Charles River Laboratories International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers betrug an diesem Tag 175,07 USD. Bei einem Charles River Laboratories International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,120 Charles River Laboratories International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers auf 345,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 727,54 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 97,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 16,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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