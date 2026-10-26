Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|Rentable Charles River Laboratories International-Investition?
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles River Laboratories International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Charles River Laboratories International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers betrug an diesem Tag 175,07 USD. Bei einem Charles River Laboratories International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,120 Charles River Laboratories International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers auf 345,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 727,54 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 97,28 Prozent.
Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 16,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charles River Laboratories International Inc.
Analysen zu Charles River Laboratories International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Charles River Laboratories International Inc.
|316,00
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.